Hluti af leikmannahópnum í fyrsta sinn í 638 daga

Varnarmaðurinn Presnel Kimpembe er mættur aftur í leikmannahóp Paris Saint-Germain í fyrsta sinn í 638 daga.

Þetta er mikil styrking fyrir frönsku meistarana en hann hefur glímt við erfið meiðsli í tæplega tvö ár.

Kimpembe meiddist mjög alvarlega 2023 og hefur síðan þá ekki spilað leik fyrir félagið sem þarf á hans kröftum að halda.

Um er að ræða 29 ára gamlan franskan landsliðsmann sem er í hóp hjá PSG gegn Bayern Munchen í kvöld.

Kimpembe hefur allan sinn feril leikið með PSG og á að baki 28 landsleiki fyrir Frakkland.

Kimpembe er þó ekki á bekknum í kvöld en ferðaðist þó með liðinu til Þýskalands.

