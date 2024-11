Fólki var brugðið þegar þau sáu þetta – Óvænt gifting á Old Trafford í gær

Nokkur óvenjuleg sjón blasti við fólki sem gekk um Old Trafford í gær og skoðaði völlinn en slíkar ferðir eru í boði flesta daga.

Þegar fólk mætti í ganginn þar sem leikmenn labba út á völlinn var gifting að eiga sér stað.

Par var þar mætt í sitt fínasta púss og gekk út ganginn til að ganga í það heilaga.

Þetta þykir óvenjulegt að fólk fái að gifta sig á knattspyrnuvöllum í Englandi en hefur þó gerst áður.

Þessa óvenjulegu giftingu má sjá hér að neðan.

Getting married at Old Trafford 😲 (IG: phanlekhang) pic.twitter.com/D8cac88o3P

— Mail Sport (@MailSport) November 26, 2024