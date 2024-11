Byrjunarlið Arsenal og Manchester City í kvöld – Komast þeir á beinu brautina?

Tvö ensk stórlið eru í eldlínunni í Meistaradeildinni í kvöld en sjö leikir hefjast klukkan 19:00.

Arsenal fær ansi áhugavert verkefni gegn Sporting frá Portúgal sem missti þjálfara sinn fyrr í mánuðinum.

Sporting er sterkt lið frá Portúgal en Ruben Amorim var stjóri liðsins áður en hann tók við Manchester United.

Grannar United í Manchester City mæta þá Feyenoord á heimavelli eftir að hafa tapað fimm leikjum í röð í öllum keppnum.

Fyrir leik er Sporting með tíu stig og er án taps í öðru sæti en Arsenal er með sjö stig eftir tap gegn Inter í síðustu umferð.

City tapaði einnig sínum síðasta leik gegn einmitt Sporting, 4-1, og er með sjö stig líkt og Arsenal.

Hér má sjá byrjunarlið kvöldsins.

The Arsenal XI to take on Sporting CP ❤️

Thoughts on the team, Gooners? 🤔 pic.twitter.com/EY0yS6LiUd

— AFTV (@AFTVMedia) November 26, 2024