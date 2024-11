Skelltu sér á fyllerí um helgina á meðan yfirmaður þeirra var rekinn – Það sem stóð á skiltinu vekur athygli

Leikmenn Leicester skelltu sér til Kaupmannahafnar um helgina til að gera sér glaðan dag, um er að ræða árlega jólahefð.

Leikmenn Leicester hafa oft skellt sér til Köben síðustu ár.

Tímasetningin núna vekur þó athygli en Steve Cooper stjóri liðsins var rekinn úr starfi í gær.

„Enzo ég sakna þín,“ stóð á skilti þegar flöskurnar mættu til leikmanna Leicester og átti þar við um Enzo Maresca.

Enzo hætti með Leicester í sumar til að taka við Chelsea og Cooper tók við, búið er að reka hann úr starfi.

Myndband af þessu vekur athygli og má sjá hér að neðan.

Wonder what the Leicester fans are saying about this? Losing at home and then some of the players travel to Denmark to go clubbing? And the coach being sacked too…. #leicestercity #PremierLeague | video: @EkstraBladet pic.twitter.com/OazsD9dpd6

