Óvirðing Ed Sheeran í beinni útsendingu í gær vekur upp reiði – „Eigingjarn trúður“

„Þvílíka grínið sem Sky Sports er orðið. Ímyndið ykkur ef Ed Sheeran hefði truflað Sir Alex?,“ segir Joey Barton fyrrum leikmaður um hegðun tónlistarmannsins í beinni útsendingu.

Ruben Amorim stjóri Mancehster United var að ræða jafntefli gegn Ipswich eftir sinn fyrsta leik í enska boltanum.

Hegðun Sheeran að labba inn í viðtalið og trufla það hefur vakið gríðarlega athygli og tónlistarmaðurinn sakaður um óvirðingu.

„Gæðin í útsendingum eru grín, við viljum hlusta á alvöru umræðu.“

What a joke @SkySportsPL has become. Imagine Ed Sheeran interrupting Sir Alex? The standard of broadcasting is a joke. Not watching to listen to women footballers and cock eyed, ginger dickheads with club top’s with their initials on. We want to listen to the serious… https://t.co/LJUz0R7tmJ — Joey Barton (@Joey7Barton) November 24, 2024

Margir taka í sama streng og segir einn að það sjáist á Amorim að hann hafi nú þegar fengið nóg af Sky Sports.

First Gary Cotterill and now this shite, Ruben Amorim’s had enough of Sky Sports already and I don’t blame him. https://t.co/iR47JkhDcT pic.twitter.com/JVKKjMlnQB — Jay Motty (@JayMotty) November 24, 2024

„Ótrúleg óvirðing af hálfu Ed Sheeran, þú átt að biða eftir því að viðtalið klárast,“ segir annar.

It’s not an overreaction to say this was incredibly disrespectful by Ed Sheeran. Wait for the interview to finish. Don’t care what your standing is in society or who you think you are, have respect & courtesy. If he wasn’t before, Ruben Amorim is very aware of the circus he has… https://t.co/VCwiozieOZ — Adam (@AdamJoseph____) November 24, 2024

„Amorim hefði átt að labba út,“ segir annar.

The fucking state of this egotistical clown who knows nothing about football interrupting a Ruben Amorim interview to chat to Ed Sheeran pic.twitter.com/wrjHPHwYsA — Jay Motty (@JayMotty) November 24, 2024