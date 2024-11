Lagið sem stuðningsmenn City sungu um helgina vekur mikla kátínu

Stuðningsmenn Manchester City virðast ekki stressa sig of mikið á því að liðið þeirra hefur tapað fimm leikjum í röð.

Besta lið Englands síðustu ár er á vondum stað og hefur óvænt tapað nokkrum leikjum í röð.

Þetta er í fyrsta sinn á ferlinum sem Pep Guardiola sem stjóri tapar fimm leikjum í röð.

Eftir tap gegn Tottenham um helgina á heimavelli skelltu stuðningsmenn City sér á krána og sungu saman.

„City hefur tapað fimm leikjum í röð,“ sungu þeir allir og var mikil stemming á knæpunni eins og sjá má hér að neðan.

😭😭😂City fans at Mary’s chanting “City’s lost 5 in a row”. No one can banter you if you already banter yourself 😂😂😂 pic.twitter.com/S58zlHGDX2

— Guardiolita (@rodrisonfire_16) November 24, 2024