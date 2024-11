Nýtt ofurpar staðfest: Frumsýndi kærustuna á virtum viðburði – Sjáðu myndina

Það eru ekki allir sem vita það en vonarstjarnan Cole Palmer á kærustu sem ber nafnið Connie Grace.

Palmer er ansi lokuð manneskja og er lítið í fjölmiðlum en kærasta hans Connie er fyrirsæta á Englandi.

Palmer er enskur landsliðsmaður og þá mikilvægasti leikmaður Chelsea sem er eitt stærsta félag Englands.

Palmer frumsýndi nýja kærustu í vikunni á verðlaunahátíð GQ en þau hafa verið saman í nokkra mánuði.

Fyrstu myndirnar af parinu náðust á Ibiza í ágúst en þetta er í fyrsta sinn sem Palmer mætir með sinn betri helming á viðburð opinberlega.

Myndir af parinu má sjá hér.

‼️ Cole Palmer made his first public appearance with his influencer girlfriend Connie Grace at the GQ Men of the Year Awards.

~ @MailSport pic.twitter.com/atUYcbnolI

— Vince™ (@Blue_Footy) November 20, 2024