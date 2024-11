Játa mistök – Sjáðu markið sem VAR tók af en átti alltaf að standa

UEFA hefur viðurkennt að dómarar í VAR tækninni hafi gert mistök í leik í Þjóðadeildinni í vikunni. Um var að ræða leik Svíþjóðar og Aserbaídsjan.

Svíar unnu 6-0 sigur en Alexander Isak framherji liðsins fór svekktur af velli eftir að hafa ekki skorað.

Isak klikkaði á vítaspyrnu í leiknum og svo var tekið mark af honum með VAR tækninni.

UEFA hefur nú játað mistök en flestum var augljóst að Isak var aldrei rangstæður í marki sem hann skoraði.

Í raun er dómurinn ótrúlegur þegar tæknin á að vera til staðar.

UEFA have confirmed that Alexander Isak's goal for Sweden v Azerbaijan was incorrectly disallowed by VAR.

