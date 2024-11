Enn eitt áfallið fyrir Reece James

Reece James fyrirliði og bakvörður Chelsea er meiddur á nýjan leik, ótrúleg óheppni hans á ferlinum heldur áfram.

Stuðningsmenn Chelsea eru að missa alla þolinmæði fyrir James sem hefur átt í stökustu vandræðum með að halda heilsu.

James hefur spilað örfáa leiki núna eftir endurkomu en er aftur komin á sjúkrabekkinn og mun ekki spila um helgina.

Chelsea heimsækir Leicester í fyrsta leik helgarinnar á laugardag. „Því miður finnur Reece aðeins til og við tökum ekki áhættu um helgina,“ segir Enzo Maresca þjálfari Chelsea.

James er mjög öflugur hægri bakvörður en fari hann ekki að halda heilsu er ljóst að Chelsea fer að missa þolinmæðina.

🚨⚠️ Reece James has suffered new injury, says Enzo Maresca.

“Unfortunately Reece felt something small and we don't want to take a risk for this game”. pic.twitter.com/EkQ81xGrz4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024