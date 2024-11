Byrjunarlið Íslands gegn Wales – Ísak og Alfons byrja

Íslenska karlalandsliðið spilar gríðarlega mikilvægan leik í kvöld er okkar menn mæta Wales í Þjóðadeildinni.

Fyrri leik liðanna lauk með 2-2 jafntefli hér heima en Ísland fær erfiðara verkefni í kvöld og spilar á útivelli.

Með sigri þá tryggir Ísland sér annað sætið í riðlinum en fyrir upphafsflautið er Ísland með sjö stig í þriðja sæti og Wales með níu í því öðru.

Jafntefli mun því ekki duga strákunum í kvöld en Wales hefur einnig miklu að keppa og gæti náð efsta sætinu ef Tyrkland misstígur sig gegn Svartfjallalandi.

Hér má sjá byrjunarlið Íslands í kvöld en Aron Einar Gunnarsson er ekki með eftir að hafa meiðst í síðasta leik gegn Svartfjallalandi sem vannst 2-0.

👀 Byrjunarliðið gegn Wales.

📺 Bein útsending, í opinni dagskrá, á Stöð 2 Sport!

This is how we start our UEFA Nations League game against Wales.#viðerumísland pic.twitter.com/eePhuO6RoZ

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) November 19, 2024