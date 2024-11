Irish Propaganda er vinsæl stuðningsmannasíða fyrir írska landsliðið, þar telja menn að Heimir Hallgrímsson sé svo sannarlega á réttri leið með Írland.

„Ég er orðlaus,“ sagði Heimir Hallgrímsson þjálfari Írlands eftir mikinn skell gegn enska landsliðinu á Wembley í gær.

Írska liðið spilaði góðan fyrri hálfleik en allt breytist þegar leikmaður írska liðsins, Liam Scales fékk rautt spjald.

Ofan á það fékk England vítaspyrnu og komst í 1-0 á 53 mínútu leiksins. Fimm mínútum síðar var staðan 3-0 og endaði leikurinn 5-0 fyrir enska landsliðið.

Stuðningsmen Írlands sjá framfarir en Heimir hefur stýrt liðinu í sex leikjum. „Þá er árið 2024 á enda hjá Írlandi, við erum 10000% að bæta okkur undir stjórn Heimis. Fyrri hálfleikurinn gegn Englandi sýndi okkur það,“ segir í færslu þeirra.

„2025 verður rosalegt ár, umspil og svo leikir í undankeppni HM.“

