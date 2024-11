Náðu Sancho á göngu í London – Reyndu að toga upp úr honum orð um brottrekstur Ten Hag

Jadon Sancho kantmaður Chelsea er ekki á leið til Manchester United á nýjan leik þrátt fyrir að Erik ten Hag sé farin frá félaginu.

United lánaði Sancho til Chelsea í haust en bláa liðið í London þarf að kaupa Sancho næsta sumar ef liðið endar í efri hluta deildarinnar.

Sancho var á leið á Stamford Bridge á sunnudag en hann er meiddur og gat ekki tekið þátt í leik liðsins gegn Arsenal.

Þegar hann gekk á völlinn var Sancho spurður að því hvort hann gæti hugsað sér að snúa aftur til United.

„Chelsea út lífið,“ sagði Sancho þá og stuðningsmenn Chelsea sem voru í kring tóku í sama streng.

Myndbandið er hér að neðan.

Some fans met Jadon Sancho and asked him whether he is coming back to Manchester United. 🔴🔄 pic.twitter.com/Sp4larUwsj

