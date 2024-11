Grófu upp myndband af Coote að dæma hjá Liverpool – Lykilmaður og Klopp létu hann heyra það

Stuðningsmenn Liverpool finna nú öll þau atvik sem tengjast David Coote dómara eftir að myndband af honum lak út.

Coote urðaði þar yfir Liverpool og þá sérstaklega Jurgen Klopp, hefur hann verið settur til hliðar vegna þess.

Coote ræðir í myndbandinu um samskipti sín við Jurgen Klopp í leik í COVID.

Coote dæmdi leik hjá Liverpool í COVID þar sem Andy Robertson og Jurgen Klopp voru virkilega ósáttir með hann.

Það atvik má sjá hér að neðan.

Remember that day @andrewrobertso5 had a go at Coote?? Just like us.. HE KNEW!! pic.twitter.com/h5AqNXVxMr

— Jen ⚽️ (@liverbirdjen) November 11, 2024