Fáránleg hegðun mun kosta hann starfið: Hrækti í átt að dómaranum – Sjáðu myndbandið

Það er útlit fyrir það að leikmaður að nafni Hector Herrera þurfi að finna sér nýtt félag eftir óásættanlega hegðun á vellinum.

Herrera er leikmaður Houston Dynamo í MLS deildinni en hann fékk rautt spjald um síðustu helgi fyrir að hrækja í átt að dómara í leik við Seattle Sounders.

Dynamo hefur tekið ákvörðun um að framlengja ekki samning Herrera sem er 34 ára gamall.

Mexíkóinn hefur undanfarin tvö ár spilað með Dynamo eftir dvöl hjá Atletico Madrid en hann á að baki 105 landsleiki fyrir þjóð sína.

Herrera var ósáttur með ákvörðun dómarans í leiknum og ákvað að hrækja í átt til hans sem kostaði hann líklega starfið.

Herrera ber fyrirliðaband Dynamo en er nú búinn að spila sinn síðasta leik.

Myndband af þessu má sjá hér.

It may be that this was the final bit of action for Mexican star Héctor Herrera, as the Houston Dynamo have opted not to pick up the 2025 option for the 34-year-old.

Puede que esta haya sido la última actuación del mexicano Héctor Herrera, ya que el Houston… pic.twitter.com/CmCzw3adZk

— José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) November 7, 2024