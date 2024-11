Salah tekið þátt í flestum mörkum í úrvalsdeildinni

Liverpool er með fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir leik gegn Aston Villa í kvöld.

Leikið var á Anfield en tvö mörk voru skoruð í viðureigninni og það var heimaliðið sem gerði þau bæði.

Mohamed Salah átti flottan leik fyrir heimaliðið en hann lagði upp og skoraði í 2-0 sigri.

Darwin Nunez skoraði fyrra markið á Anfield en Salah skoraði svo það seinna er sex mínútur voru eftir.

Salkah hefur nú lagt upp sex mörk og skorað átta og hefur enginn leikmaður gert betur hingað til.

8⃣ Goals

6⃣ Assists

No player has been involved in more Premier League goals than Mo Salah this season. 🎯 pic.twitter.com/yGks9U3Avk

— talkSPORT (@talkSPORT) November 9, 2024