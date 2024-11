Ótrúlegt atvik – Tók leikmanninn sinn og hristi hann hressilega eftir rautt spjald

Pep Clotet fyrrum þjálfari Birmingham missti haustinn í gær en hann er í dag þjálfari Triestina í Seriu C á Ítalíu í dag.

Raimonds Krollis framherji liðsins fékk rautt spjald í leik í vikunni sem fór illa í skapið á Clotet.

Clotet ákvað að taka framherjann og hrista hann hressilega þegar hann gekk af velli.

Líklega verður þetta mikið vesen fyrir Clotet innan félagsins.

Atvikið má sjá hér að neðan.

Former Birmingham manager Pep Clotet has completely lost his head at his OWN player after getting sent off over in Italy 😳😳

pic.twitter.com/e9hRrvRElk

— Second Tier podcast (@secondtierpod) November 8, 2024