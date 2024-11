Sjáðu fallegt mark á Brúnni í gær – Kom mörgum á óvart

Chelsea rúllaði yfir andstæðinga sína í Sambandsdeildinni í kvöld en liðið spilaði við lið Noah frá Armeníu.

Chelsea var 6-0 yfir eftir fyrri hálfleikinn og var ljóst að gestirnir ættu aldrei roð í enska stórliðið í viðureigninni.

Chelsea bætti við tveimur mörkum í seinni hálfleik og hafði betur 8-0 og það mjög sannfærandi.

Mykhailo Mudryk skoraði fallegasta mark leiksins með frábæru skoti en hann á það til að skjóta fyrir utan teig en boltinn fer beint upp í stúku.

Að þessu sinni fór boltinn í netið eins og má sjá hér.

The Mudryk goal from almost every angle: pic.twitter.com/rd7995Gaxm

— Recruiter (tech) PDXCardsGuy (@westgate141) November 7, 2024