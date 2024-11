Allt í klessu hjá Arsenal – Svona hefur gengið verið undanfarið

Segja má að það sé allt í klessu hjá Arsenal þessa dagana, liðið sem var yfirleitt svo sannfærandi hefur misst taktinn.

Arsenal tapaði gegn Inter í Meistaradeildinni í gær, liðið átti sína spretti í leiknum en það dugði ekki til.

Arsenal hefur tapað þremur af síðustu sex leikjum sínum og ekki verið sannfærandi.

Margir benda á meiðsli Martin Odegaard en Arsenal hefur átt í stökustu vandræðum með að skapa sér færi.

▪️ Back-to-back losses to Inter and Newcastle

▪️ 2W, 1D, 3L in last six games

Arsenal are in a bit of a rut 🫠 pic.twitter.com/Ji5VwntXzK

