Ömurlegt gengi Bellingham farið að pirra hann – Sjáðu hvað hann sagði við dómarann í gær

Jude Bellingham er að ganga í gegnum hörmulegt gengi innan vallar, hann hefur átt mjög erfiða mánuði og það er farið að hafa áhrif á hann.

Bellingham hefur ekki skorað frá því í mai, tólf leikir sem hann hefur spilað án þess að skora.

Bellingham kom til Real Madrid fyrir rúmu ári síðan og byrjaði frábærlega en nú eru vandræði.

Bellingham var pirraður í 1-3 tapi gegn AC Milan í gær þar sem hann lét dómarann heyra það.

„Fuck you;“ sagði Bellingham við aðstoðardómarann sem dæmdi hann rangstæðan.

Jude Bellingham swearing at the linesman for being flagged offside 😂😂😂 wtf pic.twitter.com/K9pksdhspy

— Newiii (@newi_6th) November 5, 2024