Dan Ashworth seldi Gyokeres fyrir smáaura fyrir aðeins þremur árum

Það stefnir allt í það að sænski framherjinn Viktor Gyokeres verði heitasta varan á markaðnum næsta sumar, hann raðar inn mörkum fyrir Sporting Lisbon.

Gyokeres skoraði þrennu í fræknum sigri Sporting á Manchester City í gær.

Gyokeres er nú orðaður við Manchester United en Ruben Amorim stjóri Sporting er að taka við United. Hann hefur fengið Gyokeres til að blómstra.

Brighton sold Viktor Gyokeres to Coventry for just £1m in 2021 💰

Man United’s current sporting director Dan Ashworth was the man who let him go 👀 pic.twitter.com/sf5bb9B4D3

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2024