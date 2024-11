Pínlegt atvik á fundi Amorim í gær – Fréttamaður frá Englandi mætti og vildi fá þetta í gegn

Ruben Amorim sat fyrir svörum sem stjóri Sporting Lisbon í gær fyrir leik liðsins gegn Manchester City í Meistaradeildinni í kvöld.

Amorim tekur við Manchester United eftir tæpa viku.

Enskir blaðamenn voru mættir til Portúgals til að reyna að spyrja Amorim spjörunum úr en hann svaraði bara á móðurmálinu.

Fréttamaður Sky Sports fór að reyna að fá Amorim til að svara á ensku en hann og fjölmiðlafulltrúi Sporting tóku fyrir það.

Úr varð pínlegt atvik eins og sjá má hér að neðan.

Gary Cotterill, you are an absolute CLOWN trying to entice Rúben Amorim. pic.twitter.com/9Mml0Bj1lq

— Frank🧠🇵🇹 (fan) (@AmorimEra_) November 4, 2024