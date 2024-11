Missti sig í gleðinni og braut borðið í útsendingunni – Hefur beðist afsökunar

Shay Given, fyrrum markvörður Newcastle, missti sig heldur betur í gær er hann horfði á leik liðsins við Arsenal.

Given spilaði 354 leiki fyrir Newcastle í deild á sínum tíma og er svo sannarlega goðsögn í augum félagsins og þeirra stuðningsmanna.

Given sá Newcastle vinna 1-0 sigur á Arsenal í gær þar sem Alexander Isak skoraði eina mark leiksins.

Írinn missti aðeins stjórnina í setti BBC er hann fylgdist með leiknum og endaði á að sparka í borð í útsendingunni.

Borðið tók þónokkuð högg og skemmdist í kjölfarið en Given baðst sjálfur afsökunar á hegðun sinni.

Myndband af þessu má sjá hér.

Ooops!

Shay Given accidentally broke the #FootballFocus set by celebrating Alexander Isak’s goal against Arsenal 😬#BBCFootball pic.twitter.com/mLsanQxCPr

— Match of the Day (@BBCMOTD) November 2, 2024