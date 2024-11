Ekkert lið klúðrað fleiri dauðafærum á tímabilinu

Ekkert lið í ensku úrvalsdeildinni hefur klikkað á fleiri dauðafærum á tímabilinu en Manchester United.

United spilaði við Chelsea á Old Trafford í dag en leiknum lauk með 1-1 jafntefli.

Greint er frá því að United sé búið að klúðra 24 dauðafærum á tímabilinu sem er meira en öll önnur lið.

Alejandro Garnacho fékk tækifæri til að skora í þessum leik og það sama má segja um Bruno Fernandes.

Chelsea fékk sín færi í leiknum en Moises Caicedo skoraði það eina með fínu skoti fyrir utan teig.

Bruno Fernandes skoraði mark United en það kom af vítapunktinum.

🚨🚨| Manchester United have 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐄𝐃 24 big chances in the Premier League this season, the 𝐌𝐎𝐒𝐓 by any club… 😬❌ pic.twitter.com/5Qnnbjyk8r

— CentreGoals. (@centregoals) November 3, 2024