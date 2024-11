Mourinho birtir kostulegt atvik af æfingu í Tyrklandi – Var bombaður niður

Kostulegt atvik átti sér stað á æfingu Fenerbache í vikunni þegar Jose Mourinho var tekinn niður á miðri æfingu.

Mourinho hefur gaman af atvikinu og birti það á samfélagsmiðlum á Instgram.

„Lærdómur fyrir yngri þjálfara, aldrei klæðast fötum í sama litum og leikmenn. Þeir gætu sent á þig boltann eða sparkað í þig aftan frá,“ sagði Mourinho.

Mourinho tók við Fenerbache í sumar og er að finna taktinn í Tyrklandi.

Atvikið má sjá hér að neðan.

José Mourinho posted this video in IG, with the caption:

"Lesson to young coaches, never wear same colour as players😂… they can pass you the ball… or kick you from behind"

And he tagged not only Ismail Yuksek (player who bumped him), but also Fellaini and Kumbulla.

😂😂😂 pic.twitter.com/SIobFe43QM

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) October 31, 2024