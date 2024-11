Jadon Sancho áfram veikur og mætir ekki á Old Trafford

Jadon Sancho er áfram veikur og getur því ekki spilað með Chelsea gegn Manchester United um helgina.

Sancho er á láni hjá Chelsea en þeir bláu þurfa svo að ganga frá kaupum á Sancho næsta sumar.

Sama hvort veikindin hefðu herjað á hann eða ekki hefði Sancho ekki mátt spila vegna þess.

Sancho átti í stríði við Erik ten Hag fyrrum stjóra liðsins og var því ákveðið að losa sig við hann í sumar.

Ten Hag var svo rekinn úr starfinu á mánudag. „Hann hefur verið veikur síðustu daga,“ segir Enzo Maresca þjálfari Chelsea.

Sancho var á láni hjá Dortmund á síðustu leiktíð og fór svo til Chelsea í sumar eftir erfiða tíma á Old Trafford.

