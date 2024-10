Romano fullyrðir að Amroin taki við United – „Here we go“

Allt er klappað og klárt hjá Manchester United til að ráða Ruben Amorim, samkomulag við Sporting Lisbon er í höfn.

Fabrizio Romano segir frá. Amorim stýrir Sporting í síðasta sinn í kvöld og heldur svo til Manchester. Sporting staðfestir tíðindin einnig.

Forráðamenn Manchester United vonast til þess að Amorim verði mættur til starfa fyrir leikinn gegn Chelsea á sunnudag.

United ákvað í gær að reka Erik Ten Hag en United þarf að rífa fram rúmar 8 milljónir punda til að losa hann.

Ruud van Nistelrooy stýrir United gegn Leicester í deildarbikarnum á morgun en forráðamenn United vilja Amorim til starfa fyrir sunnudaginn.

Amorim er 39 ára gamall.

