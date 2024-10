Real Madrid sniðgengur hátíðina því Vinicius Jr vinnur ekki Gullknöttinn – Talið öruggt að Rodri vinni

Real Madrid hefur ákveðið að gefa skít í verðlaunahátið í kvöld þar sem Ballon d’Or. fer á loft.

Félagið ákvað þetta þegar félagið fékk að vita að Vinicius Jr myndi ekki vinna verðlaunin.

Talið er næstum því öruggt að Rodri miðjumaður Manchester City vinni verðlaunin.

Enginn frá Real Madrid ætlar að mæta á hátíðina sem vekur talsvert mikla athygli.

Rodri átti frábært tímabil með City og var svo kjörinn besti leikmaður Evrópumótsins í sumar þegar Spánn vann mótið.

