Fallegt augnablik á flugvellinum í Manchester þegar Ten Hag fór áðan – Sjáðu myndina

Omar Berrada stjórnarformaður Manchester United og Dan Asworth yfirmaður knattspyrnumála boðuðu Erik ten Hag til fundar í morgun.

Var hollenska stjóranum þar tilkynnt að hann væri rekinn úr starfi.

Samkvæmt fréttum var mikil virðing á þessum fundi og Ten Hag tók ákvörðun félagsins með skilningi.

Ten Hag var ekki lengi að pakka í töskur og var á leið í einkaflugvél til Amsterdam nú síðdegis.

Mynd náðist af Ten Hag þar sem hann var að faðma starfsmann flugvallarins en líklega þarf hann að mæta aftur til Manchester og ganga frá húsnæði sínu.

🚨📸 An emotional Erik ten Hag sharing a hug with a member of airport staff before jetting off to the Netherlands. #MUFC [@AlexCTurk] pic.twitter.com/92Oa4Sq1K7

— mufcmpb (@mufcMPB) October 28, 2024