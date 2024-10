Búið að reka Ten Hag úr starfinu

Manchester United er búið að reka Erik ten Hag úr starfi. Félagið staðfestir þetta með yfirlýsingu rétt í þessu.

Ten Hag var latin vita af þessu í morgun en ákvörðun var tekin eftir tap gegn West Ham í gær.

Ruud van Nistelrooy var beðin um að taka við stöðunni sem tímabundinn stjóri liðsins.

„Við þökkum Erik fyrir allt sem hann gerði og óskum honum góðs gengis í framtíðinni,“ segir í yfirlýsingu félagsins.

Ten Hag var á sínu þriðja tímabili með Manchester United en félagið hafði skoðað í sumar að reka hann.

Ákveðið var að gefa Ten Hag tíma í starfi en eftir ömurlega byrjun en er búið að reka hann. United situr í fjórtánda sæti ensku deildarinnar.

Ten Hag vann enska bikarinn og deildarbikarinn í starfi en var í tómu tjóni í deildinni.

