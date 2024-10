Var gómaður í gær – Fékk sér sígarettu í klefanum hjá Real Madrid

Wojciech Szczęsny markvörður Barcelona elskar fátt meira en að kveikja sér í sígarettu og hann ákvað að gera það í klefanum í gær.

Szczęsny var ónotaður varamaður í 0-4 sigri Börsunga á Real Madrid.

Um er að ræða stærsta leik tímabilsins á Spáni en Börsungar settu upp sýningu á heimavelli Real Madrid.

Eftir leik ákvað Szczęsny að fá sér rettu og það í klefanum hjá Real Madrid en hann var ónotaður varamaður í leiknum.

Myndband af þessu er hér að neðan.

Szczesny actually did it https://t.co/c10O1NS6Qm pic.twitter.com/UK0fv240dA

— cheesecake579 (@lordvarquadforu) October 27, 2024