Þetta hafði þjóðin að segja um magnaðan sigur Blika – Gillz vann tæpa milljón

Breiðablik er Íslandsmeistari í knattspyrnu karla eftir magnaðan 0-3 sigur á Víkingi á útivelli í kvöld. Um var að ræða hreinan úrslitaleik. Breiðablik var betra frá nánast fyrstu mínútu leiksins og virtist meira hungur í þeim en Víkingum, liðið vann fleiri návígi og var ofan á í baráttunni.

Ísak Snær Þorvaldsson skoraði eina mark fyrri hálfleiks og staðan 1-0 fyrir Blika í hálfleik. Ísak var harður í horn að taka í teignum og hafði betur í návígi við Oliver Ekroth áður en hann setti boltann í netið. Víkingar byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti og voru ógnandi, þeim vantaði hins vegar gæðin á síðasta þriðjung. Eftir pressu Víkinga var það Ísak aftur sem skoraði fyrir Blika.

Ísak var þá fylginn sér í teignum og skoraði af stuttu færi. Það var svo á 80 mínútu sem Aron Bjarnason tryggði 0-3 sigur Blika. Hann fékk fallega sendingu inn fyrir vörn Víkings og vippaði yfir Ingvar Jónsson. Breiðablik endar tímabilið með 62 stig en Víkingar 59 stig, þetta var fyrsta tímabil Halldórs Árnasonar sem þjálfari liðsins og varð hann Íslandsmeistari með liðið í fyrstu tilraun.

Þetta er í þriðja sinn sem Breiðablik verður Íslandsmeistari í karlaflokki, áður vann liðið titilinn árið 2010 og 2022.

Mikið var rætt um leikinn á X

