Sjáðu vítaspyrnudóminn umdeilda sem kostaði United í London

Manchester United tapaði gegn West Ham 2-1 í London þar sem vítaspyrnumark tryggði því síðarnefnda sigurinn.

Jarrod Bowen steig á punktinn undir lok leiks og tókst að tryggja þrjú stig fyrir sína menn.

Matthijs de Ligt var dæmdur brotlegur eftir langa skoðun í VAR og var metið að hann hefði brotið á Danny Ings.

Mörgum finnst dómurinn tóm þvæla en atvikið má sjá hér að neðan.

VAR GAVE WEST HAM A PENALTY FOR THIS “FOUL” FROM DE LIGT🤯🤯🤯

ABSOLUTE HOWLER AGAIN FROM VAR😡 pic.twitter.com/MyAvlxZaCt

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) October 27, 2024