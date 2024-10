Ömurleg tölfræði Bruno Fernandes á tímabilinu

Manchester United tapaði gegn West Ham 2-1 í London þar sem vítaspyrnumark tryggði því síðarnefnda sigurinn.

Jarrod Bowen steig á punktinn undir lok leiks og tókst að tryggja þrjú stig fyrir sína menn.

Bruno Fernandes fyrirliði United fór í gegnum enn einn erfiðan leikinn hjá sér.

Bruno Fernandes has had more shots without scoring than any other player in the Premier League this season (28).

It’s also his 13th game against West Ham without finding the back of the net, the most he has faced a single side in his career without scoring.

It just won’t go in.… pic.twitter.com/0hW6Hiqymg

— Squawka (@Squawka) October 27, 2024