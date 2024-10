Real Madrid var niðurlægt á heimavelli sínum í kvöld er liðið mætti erkifjendunum í Barcelona.

Barcelona spilaði oft á tíðum stórkostlega í þessum leik og skoraði heil fjögur mörk í seinni hálfleik.

Robert Lewandowski skoraði tvö fyrir gestina og þeir Lamine Yamal og Raphinha komust einnig á blað.

Kylian Mbappe átti afskaplega lélegan dag fyrir Real og klikkaði á góðum færum ásamt því að vera margoft rangstæður í fínni stöðu.

Yamal skráði sig í sögubækurnar með markinu í kvöld en hann er yngsti markaskorari í sögu El Clasico.

Yamal er líklega efnilegasti leikmaður heims en hann er 17 ára go 106 daga gamall.

LAMINE YAMAL IS THE YOUNGEST SCORER IN EL CLASICO HISTORY 😤 pic.twitter.com/jACuKJtYDz

— B/R Football (@brfootball) October 26, 2024