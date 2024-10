Mbappe ekki vinsæll eftir El Clasico – Ekki gerst síðan 2018

Kylian Mbappe er ekki beint vinsæll á meðal stuðningsmanna Real Madrid eftir El Clasico í kvöld.

Real fékk Barcelona í heimsókn og tapaði sannfærandi 4-0 á heimavelli en Mbappe var í fremstu víglínu.

Frakkinn var rangstæður sjö sinnum í viðureigninni og klikkaði þá einnig á mjög góðum færum fyrir framan markið.

Enginn leikmaður í fimm bestu deildum Evrópu hefur náð þessu afreki síðan Karim Benzema var sjö sinnum rangstæður gegn Eibar árið 2018.

Ekki góð tölfræði fyrir Mbappe sem gekk í raðir Real frá PSG í sumar.

7 – Kylian Mbappé has been offside 7 times against Barcelona tonight, the highest tally for a player in a match in the Top 5 leagues since Karim Benzema against Eibar in November 2018. Successor. pic.twitter.com/cuhyBpiArf

— OptaJean (@OptaJean) October 26, 2024