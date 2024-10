Vinnur dómsmálið og fær 8 milljarða í laun sem hann átti inni

Kylian Mbappe mun hafa betur gegn PSG í dómsmáli og er búist við niðurstöðu í dag þar sem félaginu verður gert að greiða honum.

Mbappe höfðaði mál gegn PSG þar sem félagið greiddi honum ekki laun og ógreidda bónusa.

Mbappe fór frítt frá PSG til Real Madrid í sumar og fóru forráðamenn PSG í hart við hann, töldu þeir hann hafa brotið samninginn og klásúlur í honum.

Svo er ekki og fær Mbappe nú 55 milljónir evra frá félaginu eða rétt rúma 8 milljarða.

Franski sóknarmaðurinn getur brosað yfir því en hann var launahæsti knattspyrnumaður í Evrópu þegar hann var hjá PSG.

