Sakna Jóhanns í Langaskíri og segja – „Gæfi allt til þess að fá hann aftur“

Á samfélagsmiðlum hefur undanfarið borið á því að stuðningsmenn Burnley í enska fótboltanum ræði um Jóhann Berg Guðmundsson. Sakna þeir hans flestir mikið.

Mikið gekk á hjá Jóhanni í sumar en hann hafði ákveðið að fara frá Burnley þegar hann samdi aftur við félagið, fögnuðu stuðningsmenn endurkomu hans mikið enda Jóhann goðsögn hjá félaginu eftir átta ára dvöl þar.

Nokkrum vikum eftir að hafa skrifað undir samþykkti Burnley hins vegar að selja Jóhann Berg til Sádí Arabíu og leikur hann með Al-Orobah í Ofurdeildinni þar

Stuðningsmenn Burnley sakna hans mikið og stærsta stuðningsmannasíða félagsins fór að ræða það í gær. „Það stærsta sem við misstum í sumar,“ er skrifað og mynd af Jóhanni birt með.

100%. What an impact he could have had already. I’d have started him every game.

„Þvílík áhrif sem Jóhann hefði nú þegar haft, ég hefði byrjað honum í hverjum einasta leik,“ skrifar annar.

Only winger we had who could actually put a cross in, cared more about the team and the result that stroking his ego trying stupid step overs and constantly losing the ball. Would give anything to have him back, he’s levels above anything we currently have

