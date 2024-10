Halda því fram að Rashford fari fram á það að fara frá United

Samkvæmt fréttum hefur Marcus Rashford mikinn áhuga á því að fara frá Manchester United til þess að reyna að finna sitt gamla form.

Rashford hefur síðustu 14 mánuði verið í miklum vandræðum.

Samkvæmt fréttum dagsins hefur Rashford látið félagið vita af áhuga á sínum á að taka nýja áskorun á ferlinum.

Þar kemur einnig fram að Marseille í Frakklandi og Aston Villa hafi áhuga á því að krækja í Rashford.

Rashford átti frábært fyrsta tímabil undir stjórn Erik ten Hag en hefur undanfarið verið skugginn af sjálfum sér.

🚨 Marcus Rashford has asked to leave Manchester United and has attracted interest from Aston Villa and Marseille.

Napoli are the club pushing hardest to sign him.

October 24, 2024