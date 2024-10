Íslenska þjóðin bregst við sögulegum degi – „Áhættufjárfestar fagna þessu“

Víkingur vann frækinn sigur á Cercle Brugge í Sambandsdeildinni í dag. Liðið vann 3-1 sigur á Kópavogsvelli. Gestirnir komust yfir eftir sextán mínútna leik en Ari Sigurpálsson jafnaði mínútu síðar.

Danijel Dejan Djuric klikkaði á víti undir lok fyrri hálfleiks en bætti upp fyrir það á 76 mínútu og kom Víkingum í 2-1. Það var svo Gunnar Vatnhamar sem kláraði leikinn með þriðji marki Víkings á 84 mínútu.

Víkingur er þar með fyrsta liðið frá Íslandi til að vinna leik í riðlakeppni í Evrópu og það í annari tilraun, sigurinn skilar liðinu svo tæpum 70 milljónum króna í kassann.

Gunnar Vatnhamar played the whole match for Víkingur AND SCORED as they won their first-ever Conference League (league) match today!

