Farið að pirra leikmenn Ettifaq hvernig Gerrard skipuleggur æfingar í kringum Liverpool

Það er farið að pirra marga leikmenn Al-Ettifaq í Sádí Arabíu að æfingartími liðsins virðist stjórnast af því hvenær leikir hjá Liverpool eru.

Steven Gerrard fyrrum fyrirliði Liverpool fer heldur ekkert í felur með það að þetta er rétt.

Gerrard hagar æfingatímum liðsins þannig að ekki er æfing á meðan Liverpool er að spila á Englandi eða í Evrópu.

„Ég og aðstoðarmaður minn höfum skipulagt allar æfingar í kringum Liverpool leiki, leikmenn hafa tekið eftur þessu. Við höfum verið að æfa klukkan 21:00 eða 22:00 vegna þess,“ segir Gerrard.

Fjölmiðlar í Sádí Arabíu segir að þetta pirri suma leikmenn Ettifaq sem telja þetta mjög óeðlilegt.

🚨🎙️Steven Gerrard declarou que organiza os treinos do Ettifaq em torno dos jogos do Liverpool, com algumas sessões ocorrendo tarde da noite, o que gerou reclamações de alguns jogadores.

– “John [Achterberg] e eu organizamos todo o nosso cronograma em torno dos jogos do… pic.twitter.com/jf5ra5HF6q

— Central do Arabão (@centraldoarabao) October 23, 2024