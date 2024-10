United ætlar að setja allt í botn til að fá fyrrum leikmann félagsins aftur frítt

Manchester United er farið að setja það af stað að reyna að fá Angel Gomes miðjumann Lille aftur til félagsins. Hann getur komið frítt næsta sumar.

Gomes fór frá United fyrir fjórum árum síðan þegar samningur hans var á enda, hann vildi fara og spila.

Gomes vill ekki framlengja samning sinn við Lille en fjöldi liða á Englandi hefur áhuga á að fá hann.

Miðjumaðurinn er kominn inn í enska landsliðshópinn og nú ætlar United að reyna að sækja hann aftur.

Hægt er að hefja samtalið við Gomes í janúar og þá getur hann skrifað undir hjá nýju félagi.

