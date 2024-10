Síðasti dagur Wilshere hjá Arsenal á morgun

Jack Wilshere er að hætta sem þjálfari U18 ára liðs Arsenal og mun taka til starfa hjá Norwich.

Hann verður aðstoðarmaður Johannes Hoff Thorup stjóra Norwich í Championship deildinni.

Wilshere er aðeins 32 ára gamall en hann hætti snemma að spila vegna meiðsla sem höfðu plagað hann.

Miðjumaðurinn fyrrverandi hefur fengið mikið lof sem þjálfari og er sagður mikið efni þar.

Wilshere lætur formlega af störfum hjá Arsenal á morgun og fer strax í sitt nýja starf.

🚨 Jack Wilshere leaving Arsenal for coaching role at Norwich. 32yo departs as U18s boss for senior position under Johannes Hoff Thorup. Last day at #AFC on Wed, 1st day at #NCFC Thu; sporting director Ben Knapper key to move. W/ @ArtdeRoche @TheAthleticFC https://t.co/3U5F9ACZ32

— David Ornstein (@David_Ornstein) October 22, 2024