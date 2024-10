Ronaldo skoraði í gær – Sturluð tölfræði hans í Sádí Arabíu

Cristiano Ronaldo var á skotskónum í dramatískum sigri Al-Nassr en tölfræði þessa magnaða framherja í Sádí Arabíu er ótrúleg.

Ronaldo hefur spilað 54 leiki í Ofurdeildinni í Sádí Arabíu og skorað í þeim leikjum 55 mörk.

Í leikjunum 54 hefur Ronaldo svo lagt upp 15 mörk, hann hefur því staðið sig með ágætum.

Ronaldo er 39 ára gamall en hann er ekki á þeim buxunum að hætta og er í viðræðum við Al-Nassr um nýjan samning.

Talið er að Ronaldo vilji enda ferilinn á HM árið 2026 í Bandaríkjunum.

