Vill ekki lengur vera Englendingur eftir tíðindi dagsins – „Ég er formlega orðinn Íslendingur“

Margir Englendingar líta á það sem niðurlægingu fyrir þjóðina að nú verði Þjóðverji þjálfari enska landsliðsins í knattspyrnu. Thomas Tuchel var ráðinn til starfa í dag.

Enska blaðið Daily Mail hefur fengið á baukinn fyrir forsíðu sína í dag þar sem talað var um svartan dag í sögu þjóðar.

Gary Martin sem hefur verið búsettur á Englandi um langt skeið er einn þeirra sem hefur ekki lengur áhuga á að bendla sig við upprunaland sitt.

England with a German manager that’s the final straw for me

I’m

Officially Icelandic 🇮🇸 takk ❤️🤝

— Gary martin (@gazbov10) October 16, 2024