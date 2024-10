Slysaleg mistök William Saliba með franska landsliðinu vekja athygli

William Saliba varnarmaður Arsenal gerði sig sekan um slæm mistök í leik með franska landsliðinu í gær þegar liðið heimsótti Belgíu.

Saliba æddi af stað í sóknarmann Belgíu og rann á rassinn, það var með þeim afleiðingum að hann klippti sóknarmanninn niður.

Saliba slapp þó með skrekkinn en Youri Tielemans fór á punktinn og klikkaði.

Saliba hefur verið magnaður með liði Arsenal um langt skeið en ekki tekist að heimfæra það yfir í leiki með landsliðinu.

Þetta slysalega atvik má sjá hér að neðan.

Oiii what the fuck is Saliba doing 😭😭 pic.twitter.com/t6PIFXOStE

— Bradley (@BradleyLFC24v3) October 14, 2024