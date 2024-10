Fékk sér línu í beinni útsendingu í gær

Það var gleði og glaumur þegar FC Bayern heimsótti Aston Villa í Meistaradeild Evrópu í gær en leikur liðanna var jafn og spennandi.

Einn stuðningsmaður FC Bayern fær eflaust smá samviskubit þegar hann vaknar nú í morgunsárið.

Þegar myndavélin beindist að honum ákvað hann að taka eina línu af því sem er talið hafa verið kókaín.

Einhvejrir halda því fram að um sé að ræða tóbak en það hefur ekki verið staðfest.

Sá sem stjórnaði útsendingunni var fljótur að kveikja og klippti um leið og maðurinn fór að sjúga upp í nefið á sér, eins og sjá má hér að neðan,

Bayern fan doing a line here 🤣 the director couldn’t cut away quick enough 😭 pic.twitter.com/Lxgx8OYsZd

— Scott (@scottygfc) October 2, 2024