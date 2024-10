Ótrúlegar breytingar á skömmum tíma eftir kaup Íslendingana á Burton – „Ætlum við að gera þetta í skrefum eða taka plásturinn af“

Nordic Football Group keypti á dögunum Burton Albion sem leikur í þriðju efstu deild á Englandi. Það vakti athygli að sex Íslendingar koma að félaginu í dag og eiga hlut í því.

Ólafur Páll Snorrason og eiginkona hans, Hrafnhildur Eymundsdóttir eru í þeim hópi. Þar eru einnig Bogi Þór Siguroddsson og Linda Björk Ólafsdóttir sem eru sögð i hópi ríkustu hjóna á landinu.

Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota á Íslandi og eiginkona hans Jóna Ósk Pétursdóttir eru svo einnig í hópnum sem kemur að Nordic Football Group.

Kaupin voru til umræðu í hlaðvarpinu Dr. Football í dag þar sem Jóhann Már Helgason ræddi við þá Tom Davidson stjórnarformann félagsins Bendik Hareide yfirmann knattspyrnumála hjá Burton.

Eigendurnir ákváðu í sumar að breyta öllu hjá félaginu, skipt var um þjálfara og 23 nýir leikmenn mættu til leiks.

„Þegar við tókum yfir félagið, þá voru níu leikmenn að verða samningslausir og sjö sem voru á láni. Svo voru aðrir sem voru hjá félaginu sem hentuðu ekki því sem við vildum gera,“ segir Bendik Hareide í Dr. Football en hann er sonur Age Hareide landsliðsþjálfara Íslands í fótbolta.

„Ætlum við að gera þetta í skrefum eða taka plásturinn af og byggja upp nýjan hóp frá fyrsta degi, við völdum seinni kostinn. Hvernig við viljum gera hlutina og okkar leikstíl þá þurfti rétta leikmenn.“

Hann segir að Burton hafi verið venjulegt félag í þriðju efstu deild, aðeins hugsað til skamms tíma. „Við vorum með venjulegt lið í League One þar sem menn eru með eins árs samning, það er mjög eðlilegt. Það eru fáir leikmenn með lengri samninga og svo koma menn á láni.“

Takk fyrir þennan tíma Ísland! Yndislegt fólk, ótrúleg náttúra og fullt af góðum mat 👌🏻🇮🇸🌋 You played well, next time you’ll have the luck with you. The points will come ⚽️💪🏻 pic.twitter.com/ZVuI7L0mgp

— Bendik Hareide (@BHareide) June 21, 2023