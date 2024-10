Hvað var leikmaður Arsenal að reykja í miðjum leik? – Myndband sem vekur gríðarlega athygli

Þeir sem horfðu á leik Arsenal og PSG í gær voru nokkuð hissa á því að sjá Riccardo Calafiori leikmann Arenal byrja að sjúga eitthvað í miðjum leik.

Declan Rice rétti kappanum eitthvað sem sá ítalski stakk beint upp í muninn.

Svo virtist sem Calafiori væri að reykja eitthvað og var mörgum brugðið að sjá það.

Þetta atvik hefur vakið gríðarlega athygli en það má sjá hér að neðan.

PSG were so dead tonight, they had Calafiori taking vape breaks mid game 🤣 pic.twitter.com/oWh7gKCxom

— Benny’s Football Tips (@BennyBoyTips) October 1, 2024