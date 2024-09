Stjörnu PSG hent út úr hóp fyrir leikinn gegn Arsenal

Ousmane Dembele sóknarmanni PSG hefur verið hent út úr leikmannahópi liðsins fyrir leikinn gegn Arsenal í Meistaradeildinni á morgun.

Dembele og Luis Enrique þjálfari liðsins fóru að rífast eftir leik liðsins gegn Rennes um helgina.

Dembele var tekinn af velli undir lok leiksins en hann og spænski þjálfarinn fóru svo að rífast eftir leik.

Sökum þess hefur Enrique ákveðið að Dembele fái ekki að taka þátt í leiknum gegn Arsenal sem fram fer í París.

Dembele er á sínu öðru ári hjá París eftir að hann kom frá Barcelona.

🚨 Ousmane Dembélé has been dropped by Luis Enrique for the game against Arsenal!

The decision made by PSG manager is due to disciplinary reasons.

Ousmane and Luis Enrique had an argument after Rennes game and Spanish coach decided to drop Ousmane — as @FabriceHawkins called. pic.twitter.com/AwdWOpeN7O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024