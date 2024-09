Griezmann kallar þetta gott eftir frábæran feril

Antoine Griezmann framherji Atletico Madrid hefur tekið ákvörðun u mað hætta að spila með franska landsliðinu.

Þessi tíðindi koma nokkuð á óvart en Griezmann hefur reynst franska landsliðinu frábærlega um langt skeið.

Framherjinn hefur hins vegar ákveðið að nú sé gott komið.

„Ég loka þessum frábæra kafla í mínu lífi, takk fyrir allar minningarnar,“ segir Griezmann.

Griezmann lék 137 leiki fyrir Frakkland og varð Heimsmeistari með liðinu árið 2018.

🚨⚠️ BREAKING: Antoine Griezmann retires from international football.

He won’t play for French national team anymore, decision made and confirmed.

“I close this wonderful chapter of my life, thanks for all the memories”, Griezou says. pic.twitter.com/CdBT6Sk9TX

